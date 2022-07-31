Çorum’da ahırda çıkan yangın bitişikte bulunan eve de sıçradı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Çorum merkez Karagöz Köyü’nde Erol T.'ye ait ahırda yangın çıktı. Ahırda bulunan saman ve odunların tutuşması sonucu büyüyen yangın bitişikte bulunan evede sıçradı.

Alevleri farkeden vatandaşların ihbarı ile olay yerine cok sayıda itfaiye ve jandarma sevk edildi.

Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında her hangi bir yaralanma yada can kaybı meydana gelmezken, ev sahiplerinin il dışında yaşadığı ve evin kullanılmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı.