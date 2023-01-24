Geçmişten günümüze değişen teknolojiye ayak uydurarak kendisini geliştiren Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ilçe itfaiyelerine de eğitimler veriyor. Bütün ilçeleri kapsayan eğitim programları gruplar halinde yapılmaya devam ediyor. Toplam 12 eğitim programı ile yaklaşık 120 kişiye 40’ar saatlik teorik ve uygulamalı eğitim verilmesi hedefleniyor.

Yangına müdahale, önleyici tedbirler, kişisel koruyucu ekipmanların kullanımıyla ilgili yapılan teorik eğitimlerin ardından, İtfaiye Müdürlüğü eğitim alanında yangına müdahale konusunda uygulamalı eğitimler yapılıyor. Yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma gibi konuların ele alındığı eğitimde personel, alınan önlemler çerçevesinde yangına müdahale ve yangın bölgesinde arama kurtarma faaliyetleriyle ilgili uygulamalı eğitimler yapıyor. Pratik eğitimler, geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ve geçtiğimiz aylarda faaliyete giren İtfaiye Müdürlüğü eğitim sahasında gerçekleştiriliyor. Burada farklı yangın olaylarına müdahale eden itfaiye personeli, yerinde ve hızlı müdahaleleriyle eğitimi başarıyla tamamlıyor.

Yaptıkları eğitim faaliyetleriyle ilgili bilgiler veren Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, “Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın vizyonu doğrultusunda itfaiyemizin araç, ekipman ve personel bilgi, becerilerini gün geçtikçe geliştiriyoruz. Yangın ve felaketlere hızlı ve etkili müdahale etmek için yoğun gayret gösteren itfaiye personelimiz asli görevlerinin yanı sıra bilgi ve deneyimlerini ilçe itfaiye teşkilatlarıyla da paylaşıyor. İtfaiyecilik alanında gelişmeleri takip etmek ve pratikte uygulayabilmek için her zaman eğitime öncelik vermek zorundayız. Kurum içerisinde ve diğer ilçelere yönelik eğitim faaliyetlerimizi bundan sonra da devam edecek.” dedi.



