Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Yıllarca birileri tarafından ‘babasının malı gibi’ ekip biçilen Boğazkale yolu üzerindeki meyveliğimizin hasadını halkımıza dağıtmak üzere topladık” dedi.

2018 yılında örnek meyve bahçesi uygulaması başlattıklarını belirten Başkan Şahiner, “Çiftçinin ürün çeşitliliğini arttırmak, üretim maliyeti düşük ürünlerin yetiştiriciliğini teşvik etmek, ürün yelpazesini genişleterek tarım sektöründe kazanç ve istihdamı arttırmak yönünde projeler geliştiriyoruz” dedi.

Alternatif tarım ürünleriyle, tarımsal ürün yelpazesini genişletmeyi hedefleyen Sungurlu Belediyesi’nin 53 bin 60 metrekarelik alanda 2018 yılında örnek meyve bahçesi uygulaması başlattığını kaydeden Şahiner, “Örnek meyve bahçemizi vatandaşlarımız ne zaman isterse rahatlıkla ziyaret edip, uygulamalı olarak bilgi edinebilir” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

