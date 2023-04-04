Ulukavak Mahallesi Osmancık 6. Sokak’ta Erol Ş.(64)'nin oturduğu tek katlı evde yangın çıktı.

Evle birlikte alevler içinde kalan Erol Ş.'nin pencereden yardım istediğini gören vatandaşların yaşlı adamın üzerine su dökerek söndürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan Erol Ş., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yanan ev itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



