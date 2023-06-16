2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan Türkiye Süper Kupa finalinin oynanacağı yer ve tarih henüz belli olmazken, Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, bu maçın Çorum’da oynanması için girişimde bulunacağını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Ankara’da yapılacak olan genel kuruluna katılacak olan Çorum FK Başkanı Yalçın, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yapacağı görüşmede, Süper Kupa finalinin Çorum’da oynanmasını talep edeceğini söyledi. Yalçın, “Çorum’da ikinci bir beş yıldızlı otel olmadığı için finalin Çorum’a verilmesi zor gibi görünüyor ama yine de talepte bulunacağım” dedi.

“HİÇBİR OYUNCU İLE GÖRÜŞMEDİK VE ANLAŞMADIK”

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, hiçbir futbolcu ile ne görüştüklerini ne de anlaştıklarını söyledi.

Özellikle sosyal medyada yazılıp çizildiği gibi herhangi bir futbolcu ile görüşme yapmadıklarını kaydeden Oğuzhan Yalçın, yazılanların gerçeği yansıtmadığını ifade ederken, “Daha önce de açıkladığım gibi, önce bütçe, sonra transfer. Bütçeyi oluşturduktan sonra transfer çalışmalarına başlayacağız. Taraftarlarımız, transferle ilgili özellikle sosyal medyada yazılanlara itibar etmesinler. Bütçe çalışmaları tamamlandıktan sonra transfer kısmı işin en kolayı yanı” şeklinde konuştu.