Alagöz Holding Iğdır FK Başkanı Cantürk Alagöz’ün kendisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu da belirten Yalçın, “Bugün bu takım, bu sahaya ayak bastıysa Cantürk Alagöz’ün yaktığı bir ateş sayesinde oldu. Bundan sonra Iğdır ile Çorum her zaman kardeştir, kardeş olarak da devam edecektir. İnşallah bizim bu yaktığımız ateşi bizden sonraki nesiller devam ettirir. Cantürk başkanım gerçekten Süper Lig’i hak eden bir vizyona, bir kişiliğe sahip. Bende Cantürk başkanımın telefonu “Hızır Baba” diye kayıtlıdır. Kendisi hızır gibi yetişmiştir” dedi.

‘KİMSEYE KIRGIN DEĞİLİM”

Başkan Yalçın konuşmasının devamında Çorum FK’nın geldiği noktada kimseye kırgın olmadığını söylerken, destek verenlere de teşekkür etti. Kimsenin Çorum FK’ya destek olmak zorunda olmadığının da altını çizen Yalçın, “Biz bu yola çıktık. Bu yolda da tüm Çorum halkını, iş insanlarını arkamıza aldık. Herkes bizim arkamızda. Bu işi yapabileceğimizi düşündük ve yola çıktı. Daha yolumuz uzun ama ben başaracağımızı düşünüyorum.

İnşallah sezon sonu geldiğinde şampiyon olurmuyuz bilmiyorum ama taraftarıma şunu söylemek istiyorum. Maçlara zevk almaya gelsinler, mutlu olmaya gelsinler. Bu sene şampiyon olamazsak sıkıntı yok. Seneye bir takım daha kurar yine şampiyonluğa oynarız. Ama şunu bilsinler ki, Çorumspor hiçbir zaman sahipsiz kalmayacak ve her zaman şampiyonluğa oynayacaktır. Çorum FK şuan zaten ligin tartışmasız açık ara en büyük camiasıdır” ifadelerini kullandı.

(Rıfat KARA)

