Habip A.(49) idaresindeki 06 HC 5183 plakalı yakıt yüklü tanker Samsun-Çorum Karayolu Kaymakcı mevkiinde aynı istikamete seyir halinde olan Mızrabi C.B.(58)’in kullandığı 19 ADG 422 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazanın ihbarı ile bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilen traktörün altında kalarak yaralanan sürücü sağlık ekiplerimce yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeni ile araçlardan yola dökülen yakıta Karayolları ekipleri müdahale ederken, Çorum istikametine trafik tamamen durdu ve kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.