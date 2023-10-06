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Kale Mahallesi Eti Caddesi üzerinde meydana gelen olay sonrası yaralı S.T. (21)kendi imkanlari ile hastaneye gelerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde saldırıyı gerçekleştiren 2. şüpheli S.B.(17) ve silahla karşılık vererek 1 kişiyi yaralayan işyeri sahipleri K.K.(32) ile T.K.(26) yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslardan toplam 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 73 adet tabanca mermisi, 75 adet Av fişeği ele geçirildi.