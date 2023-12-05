Ulukavak Mahallesi Namazgah Parkı civarinda uygulama esnasında"DUR" ihtarına uymayarak kaçan H.İ.G. idaresindeki 18 AG 820 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler 1. Cadde üzerinde polis ekiplerince yakalandı. 

Gözaltına alınan 9 kişi Adliye’de Gözaltına alınan 9 kişi Adliye’de

İçerisinde E.S. ve E. Ö. isimli şahısların da bulunduğu otomobilde yapılan aramada aracın motor bölümünde zulalanmış  halde uzun namlulu otomatik silah elde edildi.

yakalanan 2727191 (1)

Şahıslardan E.Ö.'nün yapılan üst aramasında ise sigara paketi içerisine gizlenmiş  Metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Otomobil trafikten men edilirken sürücüye 14 Bin Lira ceza uygulandı.