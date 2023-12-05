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Ulukavak Mahallesi Namazgah Parkı civarinda uygulama esnasında"DUR" ihtarına uymayarak kaçan H.İ.G. idaresindeki 18 AG 820 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler 1. Cadde üzerinde polis ekiplerince yakalandı.

İçerisinde E.S. ve E. Ö. isimli şahısların da bulunduğu otomobilde yapılan aramada aracın motor bölümünde zulalanmış halde uzun namlulu otomatik silah elde edildi.

Şahıslardan E.Ö.'nün yapılan üst aramasında ise sigara paketi içerisine gizlenmiş Metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Otomobil trafikten men edilirken sürücüye 14 Bin Lira ceza uygulandı.