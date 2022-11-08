Çorum İmam Hatip Lisesi’nde 1983 yılında müdürlük görevini yapan emekli eğitimci Yahya Acar’ın cenazesi yarın (9 Kasım 2022 Çarşamba) Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da vefat eden Yahya Acar için taziye mesajı yayınladı. Başkan Aşgın, “Ömrünü eğitime vakfetmiş, İmam Hatip camiasına büyük hizmetlerde bulunmuş kıymetli hocam Yahya Acar'a rabbimden rahmet diliyorum. Üzerimde büyük emekleri olan Yahya Öğretmenin mekanı cennet, makamı ali olsun. Kıymetli ailesine, İmam-Hatip camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

