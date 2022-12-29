24 Aralık’ta başlayan ve bugün final müsabakaları ile sona eren 13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası Badminton Olimpiyat Hazırlık merkezinde yapıldı. Şampiyonada Badminton tarihinin en kalabalık sporcu sayısı ile yapıldı. Türkiye genelinden 1500 civarında sporcunun mücadele ettiği şampiyonada tek kızlar kategorisinde Yazıçarşı Gençlikspor’dan Yağmur Elmas Köle yarı final maçında Ankara EGOspor’lu rakibine yenilerek final şansını kaçırdı ve üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Çorum adına tek madalya kazanan isim oldu.

(Rıfat KARA)

