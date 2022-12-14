Çorum FK, Arnavutköy Belediye ile Pazar günü, sahasında oynayacağı devrenin maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde, tesislerdeki Bülent Üstünel Sahası’nda, saat 14.00’te başlayan antrenmana tüm futbolcular katıldı. Sakatlığı bulunan futbolculardan Atakan Cangöz düz koşu yaparken, Serkan Yavuz ise salonda kuvvet çalışması yaptı.

Isınma ile başlayan antrenman, pas çalışmasının ardından yarı alanda topla oyun oynadılar. Taktik içerikli oyunda teknik heyet ve futbolcuların moralli oldukları görüldü. Yağmur altında yapılan antrenman, yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.