CHP’nin “deprem” ile ilgili verdiği önergenin oylamaya sunulmaması ile ilgili Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ile CHP’li Yıldız Bek arasındaki tartışmanın ardından söz alan Yağlı, Meclis’te Cumhur İttifakı’nın yüzde 75’lik bir üstünlüğünün bulunduğunu ve Cumhur İttifakı tarafından oluşturulan önergelerin CHP grubunun bilgisi dahilinde gündeme geldiğini, CHP grubunun ise “deprem” önergesinde Cumhur İttifakı’nı bilgilendirmediğini belirterek “Siz bu olaydan nemalanıyorsunuz. Sizi kınıyorum” dedi.

Yağlı’nın bu sözlerine büyük tepki gösteren CHP’liler ise “Depremle ilgili verdiğimiz önergeyi nasıl kınarsınız? Asıl biz sizi kınıyoruz. Cumhurbaşkanı bile helallik isterken sizin bu yaptığınız doğru değil” diyerek toplantı salonunu terk ettiler.

(Taner ŞİMŞEK)

