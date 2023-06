Çorum merkez Eskiekin Köyü mevkiinden başlayıp Elmalı ve Bekiş güzergahına doğru devam eden yollar, geçtiğimiz sonbahar aylarında yapılmasına rağmen kısa süre içerisinde bozuldu. Hacımusa, Körücek, Karacaören ve Sorkoğlan köyü grup yolları da oldukça bozulmuş ve standardı düşmüş durumda.

Sürücüler, grup köy yollarının bir an önce yapılmasını, standardının yükseltilmesini isteyerek, “Araçlarımızda lastik kalmadı patladı. Yolların bozukluğu yüzünden araçlarımız arızalanıyor. Malum, artık günümüz ekonomik şartlarından dolayı lastik almak, bozulan araçları yaptırmak her babayiğidin harcı değil. Delinen yollar, cebimizi de delmeye başladı. Kış mevsimi, deprem felaketi, seçim dönemi derken yatırımlar ihmal edildi. Artık seçimler bitti. İl Özel İdaresi’ni, Çorum Valiliği’ni göreve davet ediyor, yolların bir an önce yapılmasını istiyoruz” dediler.