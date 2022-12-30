Pınar Koleji eski koordinatörü, 23 Nisan İlköğretim Okulu eski müdürü Kazım Alpoğlu’nun eşi, Ayberk ve Sıla Alpoğlu’nun annesi olan emekli sınıf öğretmeni Yadigar Alpoğlu bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Yadigar Alpoğlu önceki gece yaşamını yitirdi.

Yadigar Alpoğlu’nun cenazesi dün Akşemsettin Camii’nde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra sevenleri tarafından Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte Anayasa Mahkemesi hemşehrimiz Üyesi Kenan Yaşar, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, Sağlık İl Müdürü Ömer Sobacı, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Rumi Bekiroğlu, eğitimciler ve vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)