Pınar Koleji eski koordinatörü, 23 Nisan İlköğretim Okulu eski müdürü Kazım Alpoğlu’nun eşi, Ayberk ve Sıla Alpoğlu’nun annesi olan 23 Nisan İlkokulu’ndan emekli sınıf öğretmeni Yadigar Alpoğlu bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Alpoğlu dün gece yaşamını yitirdi.

Yadigar Alpoğlu’nun cenazesi bugün Akşemsettin Camii’nde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra sevenleri tarafından Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)