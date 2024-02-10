Çorum’da çarşı ve mahalle bekçilerince şüphe üzerine durdurulan Irak uyruklu şahısın üzerinden komandı bıçağı ve uyuşturucu madde elde edildi.

Gülabibey Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak’ta devriye görevi yapan bekçilerce şüphe üzerine durdurulan Ahmed Al Z. (19)’nin yapılan üst aramasında 1 adet komando bıçağı olarak tabir edilen kesici ve delici alet, 14 adet uyuşturucu hap, 4 adet ekstazi hap ve uyuşturucu kullanım aparatı ‘PAYP’ elde edildi.

Şüpheli şahıs, doktor raporu alınarak ifade işlemleri gereği polis merkezi amirliğine götürüldü.

Editör: HABER MERKEZİ