Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Wushu İl Temsilciliği tarafından yaz spor etkinlikleri kapsamında düzenlenen wushu şöleninde heyecan sona erdi. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler (kız-erkek) olmak üzere 4 kategoride gerçekleşen şölen Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. 265 sporcunun ter döktüğü müsabakalar sonunda kızlar genel sıralamada Halk Eğitim Kültür Spor Kulübü şampiyon olmayı başarırken, Gülabibey Mahallesi Spor Kulübü ikinci, 19 Mayıs Spor Kulübü üçüncü, Buharaevler Spor Kulübü ise dördüncülüğü elde etti.

Erkekler genel sıralamada ise birincilik kürsüsüne Adnan Menderes İlkokulu Spor Kulübü şampiyonluk ipini göğüslemeyi başarırken, Mimar Sinan Mahallesi Spor Kulübü ikinci, Albayrak Spor Kulübü üçüncü, Anadolu Yıldızları Spor Kulübü ise dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Editör: RIFAT KARA