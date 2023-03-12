Antalya Kemer’de, Şehit Muhammed Oğuz Kılınç adına düzenlenen Türkiye Vuşu Şampiyonası’nda minikler ve yıldızlar kategorisi müsabakaları da tamamlandı. Çorumlu sporcular tam 25 madalya kazanırken, minik erkeklerde Yusuf Taha Beğdilli, yıldız kızlarda ise Ayşe Sevda Yanaşma Türkiye şampiyonluğunu kazandılar.

Türkiye Vuşu Kungfu Federasyonu İl Temsilcisi Bekir Bolat’ın yaptığı açıklamaya göre, şampiyonada, minik ve yıldızlar kategorisi müsabakalarına Çorum’dan 50 sporcu katıldı. Çorumlu sporcular 2 birincilik, 8 ikincilik, 15 üçüncülük madalyası kazandılar.

Minik erkekler B kategorisi +42 kiloda mücadele eden Anadolu Gençlik Kültür ve Spor Kulübü sporcusu Yusuf Taha Beğdilli ve yıldız kızlar 45 kiloda, Albayrak Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Kulübü adına mücadele eden Ayşe Sevda Yanaşma tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldular.

Minik kızlar A kategorisinde, 24 kiloda Zişan Zümra Karaca Türkiye ikincisi, 24 kiloda Azra Su Dizlek, 33 kiloda Çiğdem Öymen, 36 kiloda Ceylin Sahra Balcı ve +48 kiloda Merve Çubuk Türkiye üçüncü oldular.

Minik kızlar B kategorisinde, 25 kiloda Hira Efsa Ercan ve 30 kiloda Elif Uslu Türkiye ikinciliğini kazanırken, 21 kiloda Yağmur Yücel ve 24 kiloda Nehir Gül Türkiye üçüncülüğünü elde ettiler.

Minik erkekler B kategorisinde, 30 kiloda Yalçın Taha Kurşuncu ikinci olurken, aynı kiloda Eymen Taştan, 24 kiloda Muhammet Eymen Keşlik ve 33 kiloda Yiğit Efe Çarıkçı Türkiye üçüncülüğünü kazandılar.

Yıldız kızlarda, 45 kiloda Almina Ece Ergün ve 56 kiloda Amine Zümra Beğdilli finalde yenilerek Türkiye ikincisi olurken, 33 kiloda Azra Gökboğa, 36 kiloda Ceylin Olcayto ve 42 kiloda Nisanur Dölcü ise Türkiye üçüncülüğünü elde ettiler.

Yıldız erkeklerde ise, 56 kiloda Yağız İsa Bekir ve 60 kiloda Hüseyin Berke Kaynar ikinci, 52 kiloda Halil Şeker ve Siraç Yıldırım, +70 kiloda da Mehmet Can Atmaca üçüncü oldular.

MADALYA SAYISI 28’E YÜKSELDİ

Türkiye şampiyonasında, taolu müsabakalarda da Çorumlu sporcular üç madalya kazanmıştı. Albayrak Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Kulübü sporcusu Şengül Sezek, changguan 1. guidin açık el sitili ve gunshu 32 form uzun silah stilde olmak üzere iki Türkiye şampiyonluğu kazanırken, Mehmet Akif Ersoy Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Kulübü sporcusu Zeynep Sıddıka Yalçın ise nanguan 1. guidin açık el sitilinde Türkiye üçüncülüğünü elde etmişti.

SIRA GENÇLERDE

Türkiye şampiyonasında, minik ve yıldız müsabakalarının tamamlanmasından sonra, heyecan gençler kategorisi müsabakalarıyla devam ediyor.

(Hüseyin AŞKIN)

