Türkiye Vuşu Federasyonu’nun faaliyet programı gereğince, Afyonkarahisar’da düzenlenen 5.Open Balkan Vuşu Kungfu Şampiyonası’nda mücadele eden Çorumlu sporcular 8 madalya daha kazandı. Çorumlu sporcular, şampiyonayı 4 gümüş, 5 bronz olmak üzere 9 madalya ile tamamladılar.

Vuşu İl Temsilcisi Bekir Bolat’ın yaptığı açıklamaya göre, 11 ülkeden 1.100 sporcunun katıldığı şampiyonada, Çorum’dan minik ve yıldızlar kategorisinde 4, gençler kategorisinde ise 13 olmak üzere 17 sporcu mücadele etti. 4-7 Ekim tarihlerinde minik ve yıldızlar, 7-10 Ekim tarihlerinde ise gençler kategorisi müsabakaları yapıldı.

Şampiyonada ilk madalya, minik erkekler kategorisinde mücadele eden Mustafa Aslan Gedik’ten gelmiş ve Gedik 33 kiloda üçüncü olmuştu. Minikler kategorisinde mücadele eden Çorumlu diğer 3 sporcu madalya müsabakalarında yenilerek beşinciliği elde etmişlerdi.

Gençlerde, Çorum’dan 12 kadın, 1 erkek sporcu madalya mücadelesi verirken, A gençler kategorisi 70 kiloda Meleknur Kepçe, A gençler kategorisi 75 kiloda Tuğba Özaydın, B gençler kategorisi 56 kiloda Abdussamed Çopur ve B gençler kategorisi 70 kiloda Emine Şahin ikinci olup, gümüş madalya kazandılar.

A gençler kategorisi 56 kiloda Ayşe Mert ve Fatma Sudenaz Zeytin, 60 kiloda Fatmanur Yiğit ve 65 kiloda İsminur aydın ise üçüncülüğü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldular.

Dereceye giren sporcuları tebrik eden il temsilcisi Bekir Bolat, şampiyonaya katılmalarındaki katkılarından dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, şube müdürleri Rıfat Ceylan ve Halil Çöl, Buhara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Aysun Tut, Spor Lisesi Müdürü Murat Terlemez ve sporcu velilerine teşekkür etti.

(Hüseyin AŞKIN)

