TFF 2.Lig’de 2022-2023 Futbol Sezonu yarın oynanacak maçlarla start alacak. Beyaz Grup’ta yer alan Çorum FK, sezonu Şanlıurfa’da açacak.

Yeni yönetimi, yeni teknik heyeti ve yeni futbolcu kadrosuyla “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi verecek olan Çorum FK, ligin ilk hafta maçında kendisi gibi şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Şanlıurfaspor’la karşılaşacak. Şampiyonluğun iki güçlü adayı arasında yarın, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda oynanacak maçı Gaziantep bölgesi hakemlerinden Ali Yılmaz yönetecek. Saat 20.00’de başlayacak maçta Ali Yılmaz’ın yardımcılıklarını ise Mersin bölgesinden Ferhat Çalar ile Adana bölgesinden Nezihi Aytar yapacak. İzmir bölgesinden Erdem Demirtaş da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Çorum FK’da, sakatlığı bulunan Enes Nalbantoğlu’nun zorlu karşılaşmada forma giyemeyeceği belirtilirken, Şanlıurfaspor’da ise sakat ve cezalı bulunmadığı kaydedildi.

(Hüseyin AŞKIN)

