Pandemi nedeniyle iki yıldır ertelenen fuar, Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde kitapları yeniden okurlarıyla buluşturacak.

Türkiye’nin önde gelen yüzlerce yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı beklenen fuarda, dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinliklerinde ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşacak.

Uluslararası fuara katılarak kitabını imzalayacak olan Av. Volkan Tepe, böylesine prestijli bir fuara davet almasının kendisini onurlandırdığını söyledi.

VOLKAN TEPE’NİN ÖZGEÇMİŞİ

Volkan Tepe 1989 Çorum doğumlu. İlk şiirlerini Hukuk Fakültesi öğrenciliği yıllarında yazmaya başladı. 2021 yılında Şiirden Dergisi’nin sahibi, pek çok ulusal ve uluslararası ödüle sahip Metin Cengiz’le tanışmasının ardından, şiirleri Şiirden, Kirpi, Tütün, Kibrit, Baykuş, İhtilal, Eliz Edebiyat, Baro Dergisi gibi otuza yakın farklı mecrada yayımlandı.

Şiirlerini ''Otopsi Raporu'' isimli kitapta topladı ve ilk şiir kitabı 2021 yılının Aralık ayında Şiirden Yayıncılık etiketiyle basıldı.

Çorum’da avukatlık yapıyor. Dyt. Cansu Tuğrel Tepe ile evli. (Haber Merkezi)

