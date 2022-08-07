Çevreyolu'nda vidanjör ile kamyonetin karıştığı ve 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına da yansıdı. Kazada yola fırlayan şahıs ise adeta ölümün kıyısından geri döndü.

Kaza, geçtiğimiz Cuma günü Çevreyolu Buharevler Kavşağı’nda meydana gelmişti. Kazada araç sürücüleri ile birlikte araçlarda bulunan Muhammed İlham, Murat Sur, Yasin Irmak ve Buğra Özdemir yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, diğer araçlar kavşak içerisinde beklediği sırada yola çıkan kamyonetin sol tarafına Çevreyolu üzerinden hızla gelen vidanjörün hızla çarptığı görülüyor.

Çarpışmanın etkisiyle vidanjör kamyoneti sürüklemeye başlıyor. Kazanın ardından kamyonetin camından yola fırlayın şahıs ölümden dönüyor. O anlar saniye saniye kavşaktaki Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameraları tarafından kaydedildi.(İHA)