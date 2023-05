İçten yanmalı araçlarda yüzde 40’a varan yakıt tasarrufu sağlayan, araçların performansını önemli ölçüde artıran ve katıldığı uluslararası yarışmada 1 altın ve 1 gümüş madalya ödülü bulunan yüzde 100 Türk mühendislerinin eseri VGT’nin Türkiye ve yurtdışı distribütörlüğünü yürüten Çopuroğlu Enerji Makine San ve Tic. Ltd. Şti, cihazı 2016 yılından beri 60 binin üzerinde müşterisi ile buluşturma başarısını gösterdi.

Mimar Sinan Mahallesi Sanayi Sitesi Caddesi No: 154 adresinde bulunan, ülkemizde 38 bayisinin yanısıra Almanya, Hollanda, Azerbaycan başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesinde de bayileri olan, 30 ülkeye yaptığı ihracat ile uluslararası alanda da tanınan bir marka haline gelen Çopuroğlu Enerji Makine San ve Tic. Ltd. Şti’nin satışını yaptığı VGT cihazı bugüne kadar bir çok ödül kazandı.

VGT’nin bir mekanik hava kontrol ünitesi olduğunu, elektrikli veya elektronik, ayrıca beyin yazılımı olmadığını belirten firma sahipleri Ahmet Çopur ile Selim Mustafa Çopur, özellikle binek ve hafif ticari araçlarda performansı artıran, yakıt tasarrufu ve çevreci özellikleriyle dikkat çeken VGT teknolojisini başta Çorum halkı olmak üzere ülke insanı ve yurtdışındaki müşterileri ile buluşturmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Benzinli, dizel, LPG’li ve hibrit gibi içten yanmalı tüm motorlu taşıtlara 10 dakika içinde araçların orijinal yapısına hiçbir müdahalede bulunmadan monte edilebilen sistemin egzoz emisyon ölçüm değerlerini düşürdüğünü, motor torkunun erkenden kazandırdığını, kurumu azalttığı için hem motoru temizliğini hem de motorun mekanik ömrünü uzattığını dile getiren Çopur kardeşler, Vakum Gücü Teknolojisi’nin (VGT), kavrama devrini düşürerek aracın daha az yakıtla kullanımını sağladığını kaydetti.

Müşteri memnuniyeti yüzde 98 olan cihazın son dönemde Avrupa ve dünyadan da ilgi gördüğünü, Avustralya ile bayilik görüşmelerinin sürdüğünü, çevreci, performans artırıcı ve yakıt tasarrufu özelliği ile özellikle öğrenci servisleri, gıda toptancıları, özel halk otobüsleri, TIR, kamyon ve hafif ticari araçlar için de önemli avantajlar sağladığını dile getiren Çopur kardeşler, 17 ülkeden 732 projenin yarıştığı 1i1w (One Idea One World) isimli uluslararası bir yarışmada altın madalya alan VGT’nin “1 Fikir 1 Şişli İstanbul” yarışmasında da birincilik ödülü kazandığını dile getirdi.

VGT’nin ayrıca dünyanın üçüncü, Almanya’nın ise en büyük belgelendirme ve denetleme kuruluşu olan DEKRA’dan ve WLTP test prosedüründen uluslararası tüm sertifika ve raporlara sahip olduğunu, bu testlerde de VGT ile araçların yakıt ve emisyon değerlerinin düştüğünün kanıtlanıp, raporlanıp belgelendirildiğine dikkat çeken Çopur kardeşler, cihazın yakıtı tamamen yakabilmesi özelliği sayesinde çiğ yakıt sebebi ile oluşan arızaların da tarihe karıştığını, bu cihazla tanışanların araçlarını değiştirseler de yeni aracına da VGT taktırdığını, cihazı görmek ve taktırmak amacıyla bir çok ülkeden ilimizde çok sayıda misafiri ağırladıklarını ve müşteri memnuniyetinde ise binlerce geri dönüş aldıklarını kaydetti.

Tescilli VGT cihazının bakım gerektirmeyen, eski araçtan sökülerek alınan yeni araca 10 dakika gibi kısa bir sürede montajı yapılabilen bir ürün olduğunu kaydeden Ahmet Çopur ile Selim Mustafa Çopur, ücretsiz montaj ve test sürüşü hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin hem işletmelerine gelebileceğini hem de 0364 234 01 01 numaralı telefon ile Facebook, İnstagram, YouTube gibi aktif olan sosyal medya hesaplarından da kendilerine ulaşabileceğini kaydetti.

Çopur kardeşler, cihazı kullananların geri dönüşleri ile ilgili de bilgi vererek İbrahim Ö isimli VW Crafter sürücüsünün cihazsız 605 kilometre yol yaparken, VGT’li 810 kilometre yol yaptığını; bir özel halk otobüsünün 38 litre olan yakıtının 31 litreye düştüğünü; Gülçin P. İsimli bayan sürücünün cihazsız 1000 kilometre giden aracının aynı yakıtla 1280 kilometre yol yaptığını bildirdiğini sözlerine ekledi.



(Volkan SINAYUÇ)