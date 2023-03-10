Çorum Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Şerbetçi, Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin 69.Kuruluş Yıl Dönümü ile ilgili açıklama yaptı.

Yaşanan depremden dolayı kuruluş yıldönümünü kutlamadıklarını ifade ederek, 9 Mart’ın Veteriner Hekim Dayanışma Günü ilan edildiğini söyleyen Şerbetci, “Türk Veteriner Hekimleri Birliği, 69 yıl önce 9 Mart 1954 yılında 6343 sayılı kanunla kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde meslek örgütüdür. TVHB, mesleğin çatı örgütü olarak 56 il ve bölge odası ile birlikte ülkemizdeki tüm veteriner hekimleri temsil etmektedir.

Veteriner hekimler, başta hayvan sağlığı ve refahı olmak üzere, gıda güvenliği, veteriner halk sağlığı, çevre sağlığı, biyogüvenlik, biyoteknoloji, antimikrobiyal direnç ve iklim krizi gibi dünyanın önündeki en stratejik alanlarda sorumluluk üstlenmekte ve çalışmaktadırlar.

Bu yıl 9 Mart’ta kuruluşumuzun 69. yılını kutlayacaktık, ancak 6 Şubat’ta meydana deprem nedeniyle bugünü bölgede meslektaşlarımızla dayanışma içinde geçirmeye karar verdik. Depremin ilk gününden beri, Birliğimizin koordinasyonunda bölgede gönüllü olarak bulunan 200 veteriner hekimle hem arama kurtarma çalışmalarına katıldık hem de enkazdan çıkan küçük evcil hayvanlara, çiftlik hayvanlarına sağlık hizmeti verdik. Kamu ve serbest çalışan meslektaşlarımız bölgede tam bir seferberlik içinde oldular. Kendileri de depremzede olan birçok meslektaşımız acısını bile yaşayamadan, fedakarca arama kurtarma ve sağlık hizmeti çalışmalarına katıldı.

Hepimizi derinden etkileyen depremde maalesef 27 meslektaşımızı, 10 öğrencimizi kaybettik, onlarcası ise yaralandı. Ailesi depremden etkilenen ve farklı şehirlerde okuyan çok sayıda öğrencimiz mağdur duruma düştü. Yaklaşık 200 meslektaşımızın muayenehanesi tamamen kullanılmaz hale geldi, mesleki uygulamada kullandıkları cihaz, medikal malzemeler, aşıları ve araçları enkaz altında kaldı. Yaşanan tablonun ağırlığı karşısında kuruluş günümüzü kutlamıyor “Veteriner Hekim Dayanışma Günü” olarak ilan ediyoruz. Depremde zarar gören meslektaşlarımızın hayata tutunması, öğrencilerimizin eğitimlerini tamamlayabilmesi ve kaybettiğimiz meslektaşlarımızın ailelerine destek olabilmek için tüm meslektaşlarımızı tam bir dayanışma seferberliğine çağırıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

