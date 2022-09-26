Anitta Otel'de geçtiğimiz gün düzenlenen genel kurulda divanın oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, gelir-gider ve bilanço ile tahmini bütçenin onaylanmasının ardından ise seçimlere geçildi.
Buna göre Çorum Veteriner Hekimler Odası’nda başkanlığa Mehmet Fatih Şerbetçi seçilirken, Serdar Doğan, Ahmet Uysal, Bülent Şahin ve Ruhi Güzel de Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.
(Volkan SINAYUÇ)
Veteriner Hekimler’de yeni başkan Mehmet Fatih Şerbetçi
Çorum Veteriner Hekimler Odası 7. olağan genel kurulunda başkanlığa Mehmet Fatih Şerbetçi seçildi.
Anitta Otel'de geçtiğimiz gün düzenlenen genel kurulda divanın oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, gelir-gider ve bilanço ile tahmini bütçenin onaylanmasının ardından ise seçimlere geçildi.
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