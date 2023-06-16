Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Veteranlar Basketbol Turnuvası'nda heyecan sona erdi. 12 takımın katılımı ile start alan turnuvada geçtiğimiz gün final heyecanı yaşandı. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan final maçında Gelişim Basketbol ile Alin Biontech takımları karşı karşıya geldi. Hüseyin Mert Şeker'in başhakem olarak düdük çaldığı karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Alin Biontech takımı maçı 62-26 kazanarak şampiyon olmayı başardı. Gelişim Basketbol takımı ise ikincilik kupası ile teselli buldu.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI EROL OLÇOK’UN

Alin Biontech ile Gelişim Basketbol arasında oynanan final maçı öncesi Şehit Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi ile Era Basketbol takımları üçüncülük maçında karşı karşıya geldi.

Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma denk bir mücadeleye sahne olurken, ilk ve ikinci periyotta aldığı sayı avantajını son ana kadar kullanan Şehit Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi takımı maçı 2 sayı farkla kazanarak üçüncülük kupasının sahibi oldu. Era Basketbol ise turnuvayı dördüncülükle tamamladı.