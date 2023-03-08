Köy sakinlerinden Türkiye Partisi Çorum eski İl Başkanı Ali Seçil, Çorum Irmağı ve Alaca Irmağının ortasından geçtiği ve 40 yıl önce yapılan sulama kanalları ile sulanan verimli arazilerde, ÇED raporu alınmadan yol yapım çalışmasına başlanması üzerine tepkisini dile getirdi.

Ali Seçil, yazılı açıklamasında, ekonomik değeri yüksek tarım ürünlerinin yetiştiği, yılda 2-3 ürün alınan arazilerden yol geçirilmesine tepki gösterip sayısız dilekçe verdiklerini, ancak dikkate alınmadığını belirterek, özetle şunları söyledi:

“Belirlenen yeni yol güzergâhında zemin sulak olduğu için, yol yapım maliyeti artacaktır. Yetkililerin birinci derece tarım arazisinden yol geçirme iştahını anlamakta güçlük çekiyoruz. Cemilbey- Balıyakup- Ortaköy arası mevcut yolun güzergâhı tamamen terk edilerek, maliyetin artırmasına rağmen neden yeni bir güzergah belirlendiği kamuoyuna açıklanmalıdır.”

“Mevcut yolun iyileştirilmesi yapılsa hem tarım arazileri yok olmayacak, hem de yolun maliyeti oldukça düşük olacaktır. Yeni yapılması planlanan yüz elli metre doğusunda ve batısında Çorum yolu olarak bilinen ve hala kullanılan kadastro yolları vardır. Bu yollardan birisinin kullanılması durumunda da tarım arazileri olumsuz etkilenmeyecektir. Ayrıca yolun maliyeti de onda bire düşecek. Yapılacak köprü mesafesi dörtte bir oranında azalacaktır.”

“Yasaların açık hükümlerine rağmen ÇED raporu alınmadan yol yapılması yasal değildir ve kabul edilemez. Tüm dünya tarım arazilerini korumak için çalışırken verimli tarım arazilerinin yok edilmesine seyirci kalınmaması gerekir. Bu projenin gözden geçirilmesi ve gereken düzeltmelerin yapılması zorunludur.”

(Haber Merkezi)

