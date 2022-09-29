İtalya’nın Venedik kentinden çıkıp Çin’in başkenti Pekin’e varmak üzere yola düşen 73 yaşındaki Vienna Cammarota, “Dünyanın Merkezi” Çorum’a ulaştı. Cammarota, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın konuğu oldu.

Avrupa'dan Asya'ya 22 bin kilometre yürümeyi hedefleyen Cammarota, AA muhabirine, Marco Polo'nun seyahat ettiği 15 ülke güzergahını takip ettiğini, günde 20 ila 30 kilometre yürüdüğünü söyledi.

Yaşıtlarına hayallerini gerçekleştirmelerini tavsiye eden Cammarota, yaptığı yolculukla dikkatleri üzerine çekmesi sonucu barış elçisi ilan edildiğini de belirtti.

