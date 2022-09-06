Çorum Belediye Meclisi’nin Eylül ayı olağan toplantısı Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Başkan Halil İbrahim Aşgın yönetiminde gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Aşgın’ın gündem maddelerine geçilmeden önce yaptığı açılış konuşması ile başlayan toplantıda 1 ek gündem maddesi olmak üzere 12 madde oylanarak karara bağlandı.

Buna göre Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden Meclise sevk edilen 4 adet gayrimenkul satışı için Belediye Encümeni ile birlikte Belediye Başkanı’na da yetki verilmesi konusu ele alınarak kabul edildi.

Toplantıda ayrıca Çomar mevkiindeki imar planı değişikliği talebi İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda kabul edilmez iken, Karacaköy, Hacıkerim, Çoraklık bölgelerinde imar planı değişikliği, Yavruturna Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 2. Cadde’ye cepheli parsellerdeki imar planı değişiklikleri ise kabul edildi.

Belediye’nin uygulayacağı Ek Gelir Tarifesi’nin görüşülerek kabul edildiği Belediye Meclis Toplantısı’nda ayrıca KKTC’nin Tatlısu Belediyesi’nde yıllar önce yapılan Minia Kıbrıs’a dost ve kardeş ülkelerden bölümlerin ekleneceği ile ilgili kendilerine yazı ulaştığını anlatan Başkan Aşgın, bu nedenle Çorum Belediyesi olarak ilimizin de bir eserinin yer alması için harekete geçtiklerini, tarihi Velipaşa Hanı’nın maketinin yapılarak KKTC’ye yollanacağını kaydetti.

(Nurdan AKBAŞ)

