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Servis ücretlerinin yüksekliğinden ve başı boş köpeklerden dert yanan veliler Tahtasız’dan şikayetlerini gündeme getirmesini istediler.

Çocukları Başöğretmen Atatürk İlkokulu’nda eğitim gören öğrenci velileri; “Biz çocuklarımızı servise veremiyoruz. Yalnız başlarına da okula gönderemiyoruz. Evimiz çok yakın ama sokaklarda çok sayıda köpek var. O nedenle sokak hayvanlarının okul çevrelerinden toplanmasını istiyoruz. Özellikle Aşıklar Tepesi, Polis Lojmanları, Gültepeler Parkı civarında çok sayıda başı boş köpek var. Servis ücretleri bin liradan başlıyor. Okul kıyafetleri de 600 lira ile 1500 lira arasında değişiyor. Servis de tutamıyoruz. Servis ücretleri çok pahalı. Çocuklarımız ve bizler köpeklerden de korkuyoruz. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz” diye konuştular.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da başı boş köpeklerle ilgili sorunu yetkili makamlara aktaracağını belirterek, “Başıboş hayvanlarımızın toplanıp barınaklarda kontrol altına alınması gerekiyor” dedi.