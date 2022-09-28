Açılışa Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti il Başkanı Yusuf Ahlatcı, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Müzik dinletisi ve kahve ikramlarının yapıldığı açılışta konuşan Başkan Aşgın, Millet Bahçesi, Pir Baba, Meydan, Çoruminia ve Güngörmüşler Konağı Sosyal Tesisleri ile uygun fiyata kaliteli hizmet sunduklarını ifade ederek, “Dünya markası kahveleri geride bırakacak lezzete sahip Veli Paşa Kahvecisi’ni hizmete sunuyoruz” dedi.

Aşgın, “En uygun fiyatla, en kaliteli kahveyi en güzel mekanda onlara sunalım hizmet edelim. Zaten bizim onurumuzdur, şerefimizdir hizmetkar olmak bu millete, hemşehrilerimizin hizmetinde olmak bizim için onurdur şereftir. O şerefi beraberce burada yaşayalım. Ve bu anlamda Velipaşa Kahvecisi, özel bir markayla, özel bir içerikle açılışa hazır hale getirildi. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim” dedi.

Sosyal tesisler ekibinin güzel işlere imza attığının altını çizen Aşgın, “Burası da onlardan birtanesi. Hemen yanı başına hazırlanıyor. Burasıda yöresel mutfak olarak bizim kendine özgü Gastronomi merkezimiz olarak açılışa hazırlıyoruz. Tüm ihalelerini belirli bir noktaya getirdik, mutfağı yapılıyor. Burada da Çorum Beşlisi’nden, İskilip Dolması’na Çorum’un her türlü yöresel ikramının yapılacağı, işletmeciliği belediye tarafından yapılacak olan, fiyatı düşük, kalitesi yüksek bir alanı hemşehrilerimizin hizmetine inşallah restaurant olarak, lokanta olarak sunacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Velipaşa Hanı’nın üst katlarının da çok güzel olacağını ifade ederek, en üst kat, tarihi bir Çorum evi nasıl döşenmişse bire bir döşeyerek teşhir alanı yapacaklarını belirten Belediye Başkanı Aşgın konuşmasının devamında şunları söyledi. “Tarihi bir Çorum Evi olarak arkadaşlarımız dizayn ediyorlar. Alt kat ise komple şehir müzesi ve iddiamız şu Çorumlunun yaptığını her kes yapamaz, Çorumlu yaparsa en güzelini yapar. Ülkemizde bir çok şehir müzesi var, ama en güzel şehir müzesini şehrimize kazandırmak üzere kolları sıvadık. Burası cıvıl cıvıl hem kültürel etkinliklerin yapıldığı, hem konserlerin verildiği, hem değişik sergilerin bu mekanda yapıldığı ama hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin de hoşça vakit geçirebileceği muazzam bir alan olarak hizmet verecek”

Başkan Aşgın’ın konuşmasının ardından Velipaşa Kahvecisi dualarla açıldı. Açılışa katılanlara ikramda bulunuldu.



(Tugay GÖKTÜRK)

