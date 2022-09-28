Millet Bahçesi Sosyal Tesisleri, Pir Baba Sosyal Tesisleri, Meydan Sosyal Tesisleri, Çoruminia Sosyal Tesisleri ve Güngörmüşler Konağı ile uygun fiyata kaliteli hizmet sunduklarını ifade eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Sosyal Tesislerimizin yanı sıra gençlerimizin uygun fiyata kaliteli zaman geçirebilecekleri dünya markası kahveleri geride bırakacak lezzete sahip Veli Paşa Kahvecisi’ni hizmete sunuyoruz” dedi.

Başkan Aşgın, “Kahve alışkanlıklarınızı değiştirmeye geliyoruz sloganıyla hizmet verecek Veli Paşa Kahvecisi’nin zengin menü içeriğinde geleneksel ve yöresel lezzetler de yer alıyor. Kendine özgü sunumu ve uygun fiyatlı menüleriyle tüm hemşehrilerimizi Veli Paşa Kahvecisi’ne bekliyoruz” diye konuştu.

Aşgın, bugün saat 16.00’da resmi açılışı yapılacak Veli Paşa Kahvecisi’ne tüm Çorumluları davet etti.



(Volkan SINAYUÇ)