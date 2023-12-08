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Mukadder Pak’ın eşi, Eren, Eray ve Ebru Pak’ın babaları Veli Pak, rahatsızlığından dolayı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Veli Pak’ın vefatı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içinde bıraktı. Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’nde Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme erkânının ardından Dereyazıcı Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.