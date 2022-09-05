YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; illerin milletvekilleri belli oldu. Buna göre Ankara 36, İstanbul 98, İzmir 28 milletvekili çıkaracağı görüldü. Tabloya göre, İstanbul ve Bayburt'un çıkaracağı milletvekili sayısı birer arttı, Eskişehir ve Muş'un milletvekili sayısı birer azaldığı bildirildi. İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 97'den 98'e, Bayburt'un vekil sayısı 1'den 2'ye çıktı, Eskişehir'in çıkaracağı milletvekili sayısı 7'den 6'ya, Muş'un milletvekili sayısı 4'ten 3'e indiği görüldü.

Buna göre ilimizin milletvekili sayısı da 4’te kaldı. Bölgemizdeki illerden Amasya 3, Çankırı 2, Kırşehir 2, Samsun 9, Sinop 2, Sivas 5, Tokat 5, Yozgat 4 ve Kırıkkale 3 milletvekili çıkarıyor. Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir 2 seçim bölgesine ayrılacak.

(Haber Merkezi)

