Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Çakabey Kupası Minikler Açık Hava Puta turnuvası İzmir’de yapıldı. Ülke genelinden 63 kulübün katılım sağladığı turnuvaya Çorum’dan ise Vefaspor kulübü katıldı. 463 sporcunun ter döktüğü organizasyonda Çorum Vefaspor Kulübü adına Eymen Berat Balcı, Emir Buğra Aykaç, Kerem Bolat, Ahmet Yasin Arıcı, Yüsra Aykaç, Mürsel Harun Sağlam ve Kemal Berkay Özdemir yarıştı. Antrenör Furkan Doğru nezaretinde ilk kez önemli bir turnuvaya katılan Çorum Vefaspor Kulübü’nden Kemal Berkay Özdemir resmi sıralama atışlarında ilk 16’a girmeyi başardı. Daha sonra eleme atışlarında rakibine mağlup olarak yarışmaya veda etti.

Konu hakkında açıklama yapan antrenör Furkan Doğru, ilk kez katıldıkları turnuvada sporcularının önemli bir deneyim elde ettiğine vurgu yaptı. Konya’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’na daha iyi hazırlanacaklarını da belirten Doğru, “Çorum’u Geleneksel Türk Okçuluğu’nun merkezi haline getirmek istiyoruz. Çorum2da 7’den 70’e herkesin ok atabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ata sporumuz Çorum’da hak ettiği yere gelecektir” ifadelerine yer verdi.

(Rıfat KARA)

