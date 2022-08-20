Kurulduğu günden bu yana altyapıda önemli işlere imza atan Vefaspor Kulübü’nde performansları ile dikkat çeken 2008 doğumlu 8 futbolcu Çorum FK altyapısına transfer oldu. Vefaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz altyapısında forma giyen Cemal Efe Kökneş, Musab Yiğit Pekcan, Mutlu Çağlar İltir, Muhammet Sefer Tekmen, Berkay Demir, Ahmet Kendüzler, Hasan Basri Önder ve Behzat Çağrı Aydın 2022-2023 sezonunda Çorum FK U15 takımı ile Akademi Ligi’nde mücadele edeceklerdir. Kendilerine bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar diliyoruz. Çorum futbol camiasına yeni yetenekler kazandırmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

(Rıfat KARA)

