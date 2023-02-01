Çorum FK, eski kalecilerinden Hasan Hüseyin Akınay ile yeniden anlaşırken, Başkan Oğuzhan Yalçın, vefa anlamında örnek bir davranışa daha imza atarak bir kez daha gönülleri fethetti.

Çorum FK’da geçirdiği 2 sezonun ardından, sezon başında 1.Lig ekibi Adanaspor’a transfer olan Hasan Hüseyin Akınay, turuncu-beyazlı formayla 17 resmi maça çıktı ve 1.461 dakika süre aldı. Ayak bileği kırıldığı için yaklaşık 2 aydır takımdan ayrı olan Hasan Hüseyin Akınay’ın, kulübü tarafından adeta kaderine terk edildiği belirtilirken, zor günler geçirdiği kaydedildi.

Ayak bileğinin kırıldığı gün bir de çocuğu dünyaya gelen Hasan Hüseyin Akınay’a yaşadığı sıkıntılı süreçte destek eli Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’dan geldi. Genç Başkanın, Çorum FK kalesini iki sezon boşunca başarıyla koruyan Hasan Hüseyin ile yeni sezon için anlaştığı ve bonservisini Adanaspor’dan aldığı belirtildi.

Önümüzdeki hafta başında Çorum’a gelerek sözleşme imzalayacak olan Hasan Hüseyin Akınay, 2023-2024 Sezonundan itibaren yeniden Çorum FK’nın kadrosunda yer alacak.

Öte yandan, Çorum FK’nın, sakatlık sürecinde kaderine terk edilen eski kalecisine sahip çıkıp transfer etmesi, spor camiasında büyük yankı uyandırdı. Birçok spor adamı ve sosyal medya kullanıcısı, davranışından dolayı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ı tebrik ederken, Çorum FK’nın vefa anlamında da örnek gösterildiğini ifade etti.

Çorum FK’nın son yıllarda vefa konusundaki duyarlılığı Oğuzhan Yalçın’ın başkanlığında tavan yaptı. Hatırlanacağı üzere, geçen sezon Çorum FK’da yardımcı antrenör iken koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Bülent Üstünel’in ismi tesislerdeki antrenman sahasına verilirken, Çorum Şehir Stadyumu’ndaki localara da, Çorum sporuna önemli katkılarda bulunan ve hayatta olmayan kişilerin isimleri verilmişti.

(Hüseyin AŞKIN)

