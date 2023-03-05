S.S. 9. Bölge Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği’nin genel kurulu Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ÇESOB) Toplantı Salonu’nda yapıldı. Çorum, Amasya ve Tokat illerindeki 29 kooperatifin bağlı olduğu bölge birliğinin genel kurulunda Divan Başkanlığını Necati Şimşek, katip üyelikleri ise Recep Aker, Enver Kılıç ve Alaattin Dişli yaptı.

Gerçekleştirilen genel kurulda Vedat Canbek, S.S. 9. Bölge Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği başkanlığına tekrar seçildi.

Vedat Canbek, tüm esnaf ve sanatkârların yanlarında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini dile getirerek, esnaf ve sanatkarların istek ve taleplerinin karşılanması için ellerinden çalışmayı yapacaklarını söyledi. Canbek, birlik olarak sağlamış oldukları esnaf kredisi ile esnaf ve sanatkârlara rahat bir nefes aldırmayı amaçladıklarını belirterek, zor günlerinde her zaman esnaf ve sanatkârların yanında olduklarını söyledi.

Canbek, ayrıca Çorum, Amasya ve Tokat illerindeki 29 kooperatifin bağlı olduğu bölge birliğinin genel kurulunda kendisini destekleyenlere de teşekkür etti.

S.S. 9. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği’nin yönetimi Vedat Canbek başkanlığında Ahmet Hamdi Aydoğan, İsmet Uslu, Ali Abur, Eyüp Kırılmaz, Alaaddin Kayaer, Emin Yonar, Turgut Çelik, Bursalı Demir, Ali Sever, Mehmet Helvacı’dan oluşurken, Denetim Kurulu üyeliklerine ise İsa Köse, Recep Aker ve Mustafa Narman seçildi.

(Haber Merkezi)

