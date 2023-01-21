Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin genel kurulu Cumartesi günü gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Vedat Canbek ile Sebzeciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Erdoğan Yılmaz’ın aday olduğu seçimde Canbek, yeniden başkanlığa seçildi.

TSO Fuar Kompleksindeki genel kurul çok sayıda üyenin katılımı ile yapıldı. Genel kurulun divan başkanlığına Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatifi Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan seçilirken divan üyeliklerine ise ÇESOB Başkanı Recep Gür, İsmet Uslu ve Emin Yonar seçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda divan, seçimin usulü ile ilgili oylama yaptı. Üyelerin büyük bir çoğunluğunun oyu ile seçimin el kaldırma usulüyle yapılmasına karar verildi.



SANAYİDEKİ CAMİNİN İNŞAATINA 250 BİN LİRALIK DESTEK

Yönetim kuruluna ait faaliyet raporu, denetleme raporu ve gelir-gider hesap raporları okunması ve ibrazı yapıldıktan sonra Çorum Sanayi Sitesi’nde yapımı devam eden cami inşaatına yardımda bulunulması hususu genel kurulda görüşüldü. Caminin yapımı için teklif edilen 250 bin lira üyelere sunularak oy çokluğu ile kabul edildi. Devamında ise yönetim kurulunun seçimine geçildi. Mevcut başkan Vedat Canbek ile Erdoğan Yılmaz’ın aday olduğu seçimde Canbek, yeniden başkanlığa seçildi.

“HER ZAMAN ESNAFIN HİZMETİNİZDE OLACAĞIM”

Yeniden güven tazeleyen Vedat Canbek, her zaman olduğu gibi bundan sonra da esnafın hizmetinde olacağını söyledi.

Canbek’in başkanlığındaki yeni yönetim Necati Şimşek, Hasan Eker, Özkan Şanal ve Celal Bozdağ’dan oluşurken, Denetim Kurulu’nda ise Mehmet Gayretli ile Satılmış Önler yer aldı.

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği temsilciliğine ise Vedat Canbek, Necati Şimşek, Özkan Şanal, Hasan Eker ve Celal Bozdağ seçildi. (Tugay GÖKTÜRK)