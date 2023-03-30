“SİVAS’TA VAR, YOZGAT’TA VAR, ÇORUM’DA YOK!”

ÇORUM HABER mikrofonlarına konuşan bir vatandaş Çorum için çalışacak milletvekilleri istediğini belirterek, “İlimize demiryolu getirecek, havaalanı için mücadele edecek, esnafın halinden anlayacak milletvekilleri istiyoruz. Maalesef hiçbirisi geldi geleli bizlere dokunmuyor. Çorum’daki havaalanı herkesin yıllardır arzusu, 1863’te tren yolu gelmiş dünyaya yıl 2023 hala Çorum’a tren yolu gelecek. Sivas’ta var, Yozgat’ta var bizde yok.” diye konuştu.

“HIZLI TREN NEREDE? SÖZ VERİYORLAR VERİYORLAR YAPMIYORLAR”

Çorum’a şimdiye kadar yatırım yapılmadığını söyleyen bir yurttaş, “Çorum’un havaalanı ve hızlı tren sorunu var yıllardır çözüm bekleyen. Söz veriyorlar veriyorlar yapmıyorlar. Biz çalışan, düzgün milletvekilleri istiyoruz.” dedi.

“HEPSİ KOLTUĞUNU DÜŞÜNÜYOR”

Bir vatandaş tüm vekillerin kendi cebini düşündüğünü savunurken, başka bir yurttaş ise Çorum’a hizmet eden bir milletvekili görmek istediğini dile getirerek, “Mevcut vekillerden memnun değiliz, hiçbiri vatandaşı düşünmüyor hepsi koltuğunu düşünüyor.” şeklinde konuştu.

“HALKI TEMSİL ETMİYORLAR”

Üniversite öğrencisi bir genç Avrupa’da gençlerin siyasetten bihaber olduklarını, eğitimlerine odaklandıklarını, bir şey alırken düşünmediklerini ifade ederek Türkiye’de neden böyle olmadığını sordu. Ülkemizin anlı şanlı bir tarihi olduğunu hatırlatan genç şunları söyledi: “Biz refah içerisinde yaşamak istiyoruz. Ülkedeki kutuplaştırmalardan sıkıldık. Milletvekilleri bu sorunlarımıza çare bulsun, kürsüde bizi temsil etsin. Şimdiki milletvekilliği kavramının milli mücadele dönemindeki milletvekilliği kavramıyla hiçbir alakası yok. Halkı temsil etmiyor, tamamen gösteriş içinde zevki sefa içinde bir hayat sürüyorlar. Mercedes’e biniyorlar biz de burada belediye otobüsüne biniyoruz. Bir milletvekilinin çocuğu bizlerle aynı şartları yaşamıyor.”

“TEPEDEN İNME VEKİL İSTEMİYORUZ”

Bir vatandaş, tabanın istediği bir milletvekili olması gerektiğini savunarak, “Tepeden inme bir milletvekili istemiyoruz, halktan bir milletvekili istiyoruz. Tren yolu dediler yok, havaalanı yok, polis okulu dediler yok. Çorum’un verilmiş hakları geri gitti. Ne var Çorum’da şöyle bir bakın bir Çimento Fabrikası vardı o da yıkıldı. Şeker fabrikası vardı satıldı. Gerçekler bunlar. Milletvekili de cebine çalışmayacak, kenti gerçekten düşünen bir vekil olacak. Şu ana kadar bir vekil geldi o da Bekir Aksoy’du.” ifadesini kullandı.

“SEÇİLDİKTEN SONRA ÇORUM’A UĞRAMIYORLAR”

Bir genç milletvekillinin partileri değil halkı temsil etmesi gerektiğine dikkati çekerek, “Bence milletvekilleri partiden değil halkın içinden direkt seçilmeli. Partiyle ilişkili olmamalı.” cevabını verdi.

Bir yurttaş vekilin halka yakın olması gerektiğini dile getirerek, “Halkın sorunlarına kulak vermeliler ancak seçildikten sonra Çorum’a uğramıyorlar.” dedi.

Çorum için çalışan milletvekili görmek istedikleri kaydeden bir vatandaş, “Kentin genel olarak sorunları çözüldü. Ama hiçbir zaman yüzde yüz çözülmesi beklenemez. Milletvekillerimiz de çalışıyor.” şeklinde konuştu.

Mevcut milletvekillerinin çalışmadığını savunan bir vatandaş, çalışan milletvekilleri görmek istediğini dile getirdi.



