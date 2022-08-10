Bazı vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan pahalılığı ve ekonomiyi düzeltmesini beklerken, bazı vatandaşlar Çorum’a hızlı tren ve havaalanı yapılmasını istedi.

Bir vatandaş, Cumhurbaşkanına selamlarını ileterek, “Teşekkür ederim Çorum’a geldiği için. Başımızın tacı o. O olmasa maaşı nereden alırız. Acımızdan ölürüz” ifadesini kullandı.

Şu anki Türkiye’nin durumunun düzelmesini umduğunu dile getiren bir vatandaş, “Herkes çok zor geçiniyor. Mesela daha önce Başkanım 3 çocuk yapın diyordu, şu an 2 çocuğu yaptık üçüncüyü yapamıyoruz çünkü geçinemiyoruz” dedi.

Bir vatandaş ‘Hoşgelsin sefa gelsin’ diyerek şunları söyledi: “Çorum’a havaalanı ve tren yapılması yıllardır isteklerimiz arasında. İnşallah bize geldiğinde müjde verir. Biz de 2023’te ona cevabını veririz.”

