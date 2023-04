Çalışanlar ve emeklilerin maaşlarının hayat pahalılığı karşısında satın alma gücünü kaybettiğini vurgulayan Zafer Partisi İl Başkanı Onan; “Gelir yetersizliği ve mal ve hizmetlerdeki yükselen fiyatlar sebebiyle vatandaşlarımız yüksek bir hayat pahalılığı ile karşı karşıya kalmış ve yaşam standartlarından feragat etmeye başlamıştır. Yaşanan yüksek enflasyona karşın başta emekliler ve sabit gelirli çalışanların maaşlarına yapılan düşük zamlar vatandaşlarımızın satın alma gücünü ciddi şekilde düşürmüştür” dedi.

Son dönemde başta konut fiyatlarının yükselmesinin arkasından kira fiyatlarını da yükselttiğini, vatandaşların kira bedellerini ödemekte zorlanır hale geldiğini anlatan Bedii Onan; “Yapılan değerlendirmelere göre ülke genelinde ortalama konut kiraları üç bin lira civarına gelmiştir” diyerek konut fiyatları ve kiraların yükselmesinde en büyük etkenin yabancılara satın aldıkları konut karşılığı vatandaşlık hakkının verilmesi olduğunu vurguladı.

“VATANDAŞ KİRAYI BİLE ÖDEYEMEZ HALE GELDİ”

Başta büyük kentler olmak üzere pek çok kentte yabancı uyruklu bireylere konut satışının özellikle orta ve düşük gelir sahibi vatandaşları konut sahibi olmasını adeta imkânsız hale getirdiğini, gelire göre çok daha fazla bir oranda artan konut kiralarının da ödenemez durumda olduğunu söyleyen Onan sözlerini şöyle sürdürdü: “Yüzde 25’lik kira artış oranı fiili olarak uygulanamaz haldedir. Ev kiralamak isteyen vatandaşlarımız talep edilen kiralar karşısında çaresiz kalmaktadır. Yeni konut üretimi talebi karşılamadığı için ciddi bir konut problemi yaşanmakta ve barınma ihtiyacı sorunu her ne kadar konut seferberliği başlatılmasına karşılık yakın bir dönemde çözümü hemen ve kolay olmayacaktır. Dar ve orta gelir sahibi vatandaşlarımız için rahat ödeme yöntemleri ile konut sahibi yapmak öncelikli politika olmalıdır.

“MEYVE VE SEBZE TANEYLE ALINIYOR”

Beslenme birincil ihtiyaçtır. Karşılanması da mutlaktır. Gıda fiyatları kontrolden çıkmıştır. Marketler ve pazar ortamlarında gıda ve sebze meyve fiyatları aynı ürünlerde farklı fiyatlardan satılmaktadır. Kilogram olarak alınan sebze ve meyveler tane ile satın alınır hale gelmiştir. Et ve süt fiyatları sabit ve düşük gelir sahibi vatandaş açısından lüks ürün olmuştur. Fiyat artışı nedeniyle öğrencilerin okul kantinlerinden alışveriş yapamadığına dair bilgiler gelmektedir. Aileler okula giden çocukları için okul harçlığı verememekten ızdırap duymaktadır. Yardımcı ders kitap fiyatları, okul servis ücretleri de ailelerin üzerine karşılanması zor yükler getirmektedir.

Araç sigorta ve muayene ücretlerindeki artışlar vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu tarafından tepki ile karşılanmaktadır. Sigorta ödemeleri ve muayene ücretleri hasbelkader araç sahibi orta ve alt gelir sahibi vatandaşlarımızın ödeme sınırlarını zorlamakta, bu kadar yüksek artışlara karşı vatandaşlarımız tepki vererek ses yükseltmektedir.

“SIĞINMACILARA HARCANAN VATANDAŞTAN ESİRGENİYOR”

Sığınmacılara harcanan milyarlarca dolarlar, yap işlet modeli inşaatlara verilen döviz karşılığı teminatlar başta emekli ve çalışanlardan esirgenmektedir. Çalışanlar ve emekliler %30 oranındaki maaş artışlarına mecbur bırakılmıştır. Yapılan maaş artışları bu kesimleri memnun etmemiştir. Çarşı ve pazarlardaki maliyet enflasyonuna uygun maaş artışları mutlaka yapılmalı, özellikle emeklilerin bayram ikramiyeleri güncel şartlara uyumlu hale getirilmeli, düşük emekli maaşı alan emeklilerin satın alma gücü rahat yaşam sürdürecekleri hale yükseltilmelidir.

“FAKİRLİK ÜLKENİN ÇÖZMESİ GEREKEN EN ÖNEMLİ SORUN”

2005’te liradan atılan sıfırlardan bir tanesi son dönemdeki yaşanan ekonomik olumsuzluklar sebebiyle geri gelmiş ve ekonomik verilerde bozulmalar olmuştur. Ekonomideki gidişat yakın bir tarihte ikinci sıfırında ayak seslerini şimdiden duyurmaktadır. Sıfırların geri gelmesi fakirlik getirir. Fakirlik bireyler açısından zor bir durum olmakla beraber ülkelerin çözmesi gereken en önemli sorunların başında gelmektedir. Fakirliğin önlenmesi için sosyal devletin rol ve politikalarının güçlendirici olması mecburidir. Her ne kadar 2023 yılında enflasyonun düşeceğine dair mesajlar verilse de, piyasalarda başta konut fiyatları, kiralar, ev eşyası, otomobil fiyatları vatandaşın erişebileceği satın alma fiyatlarının çok üzerine çıkmıştır. Bu sebeplerle öncelikle tüm vatandaşlarımızın başta temel ihtiyaçlar olmak üzere tüm ihtiyaçlarını satın alacak bir gelire kavuşturulması toplumsal yaşam için bir gerekliliktir”

(Volkan SINAYUÇ)