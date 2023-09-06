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Köy ürünlerinin pazarlara yoğun şekilde gelmesi ile birlikte vatandaşlarda pazarlara akın etti. Vatandaşlar pazara giderek kışlık hazırlıkları olan, salça, kurutmalık ve turşu gibi başlıca yiyecekler için harekete geçti. İlçe halkı doğal köy ürünlerinden alarak kış hazırlıklarına başlamış oldu.

KÖY ÜRÜNLERİ

İLGİ GÖRÜYOR

Köy ürünlerinin satışa sunulduğu pazarlarda ilçe halkı tarafından büyük ilgi görüyor. Köylerde ki üreticiler el emeği, göz nuru ile yetiştirdiği doğal ürünleri haftanın iki günü ilçe merkezinde kurulan Perşembe ve Cumartesi pazarlarına getirerek ilçe halkına satışa sunuyor. Vatandaşa daha organik bir alışveriş imkanının sağlandığı köy tezgahlarında şu an için yerini alan, domates, patlıcan, salatalık, fasulye, bamya, biber, dereotu, soğan, maydanoz, reyhan ve yeşillikler ilçenin her köşesinden büyük ilgi görüyor.

Üreticilerin kendi bahçe ve tarlalarında yetiştirdikleri doğal ürünlerin satıldığı pazarlarda, mevsimlik sebze ve meyveler tezgahlarda alıcı bekliyor. Pazarlarda satış yapan üreticiler, şu ifadeleri kullandı, “Pazarlarda kendi ürettiğimiz doğal ve katkısız ürünlerimizi tüketiciyle buluşturuyoruz. Burada sattığımız bütün ürünleri kendi tarlalarımızda yetiştiriyoruz, tamamen doğal”

Vatandaşlar ise, köylü pazarından alış veriş yapmanın keyif verdiğini belirterek, ürünlerin daha lezzetli ve hesaplı olduğunu dile getirdi.