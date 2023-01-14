2023 yılı itibariyle milletvekili maaşları 73 bin 379 liraya, emekli vekillerin maaşları ise 51 bin 970 liraya yükseldi.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Milletvekili maaşı en düşük emekli maaşının 13 kat üzerine çıktı. Vekil maaşları ile asgari ücret ve emekli maaşlarının arasındaki uçurum tepkilere neden oldu. Biz de ÇORUM HABER mikrofonlarını Gazi Caddesi ve Hürriyet Meydanı’nda vatandaşlara uzattık, milletvekili maaşı hakkında neler düşündüklerini sorduk.

DURMAK YOK YOLA DEVAM

Bir vatandaş milletvekili maaşının normal olduğunu belirterek, “Büyüklerimiz doğrusunu bilir. Adamlar Çorum için çalışıyor. Biz memnunuz Çorum’un milletvekillerimizden AK Parti’den. Durmak yok yola devam.” dedi.

“ZEHİR ZIKKIM OLSUN”

Emekli bir vatandaş, “Zehir zıkkım olsun ne deyim. Bize veriyor 3 kuruş onlar alıyor dünyanın parasını. Hep bizim vergilerimizden alıyorlar.” ifadesini kullandı.

Emekliye zulüm edildiğini savunan bir vatandaş, “Emekliyle dalga geçtiler resmen. Cenabı Allah sandığı bizim önümüze getirirse inşallah sandıkta görüşüz ölmezsek.” diye konuştu.

“TREN YOK, UÇAK YOK MİLLETVEKİLLERİ ÇORUM’A NE YAPMIŞ?”

Hükümetin insanları önemsemediğini kaydeden bir vatandaş şunları söyledi: “Çorum’da milletvekilleri kahve kahve geziyorlar şunu yapacağız bunu yapacağız diye. 4 tane milletvekili var hani ne yaptılar Çorum’a. Parayı cebine koyana kadar. Bitti. Çorum’u bilen kim. Git İstanbul’a sor Çorum hangi tarafa düşüyor arkadaş. Tren yok, uçak yok hiçbir şey yok.”

Bir yurttaş ülkeyi yönetmenin kolay olmadığını ve 73 bin liranın çok olmadığını dile getirerek, ülkede sporcuların bile milletvekillerinden fazla kazandığını söyledi.

Yurttaşın zamlardan belinin büküldüğünü, geçinmekte zorluk çektiğini anlatan bir vatandaş, “Milletvekillerini düşündükleri gibi biraz da vatandaşları düşünseler.” cevabını verdi.

“BÜTÜN TÜRKİYE AK PARTİ’YE ÇALIŞIYOR”

73 bin lira olan milletvekili maaşını ‘Az Az’ diyerek kinaye yapan bir vatandaş şu açıklamalarda bulundu: “Tayyip Erdoğan ülkeyi kendi yönetiyor milletvekiline ne gerek var. Bu milletvekilleri niye bizim vergilerimizle maaş alıyor. Bütün Türkiye AK Parti’ye çalışıyor. 4 binle 5 binle ev mi geçiniyormuş. Şu kadarcık bir bisküvi 10 lira olmuş. Millet pazara gitse bir şey alamıyor. Bütün Türkiye çalışıyor devran da onların. Keyif de onların. Seçim geldi inşallah kurban olduğum Allah giderler.”

“HAYATIMDAN DA CUMHURBAŞKANIMIZDAN DA MEMNUN DEĞİLİM”

Bir vatandaş, “Ben soruyorum size 4 bin lirayla 4 buçuk bin lirayla adam geçinir mi şu ortamda? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor şöyle böyle. Biz o parayı ona verelim o geçinsin bakalım 10-15 gün geçinebiliyor mu? Boş konuşuyorlar hep. Herkes kendi çıkarını konuşuyor. Valla bilmiyorum ben memnun değilim hayatımdan da Cumhurbaşkanımızdan da.” ifadelerine yer verdi.

“EMEKLİYE SABUN PARASI”

Bir vatandaş, “Biz acımızdan ölüyoruz onlar kendine bakıyor. Ne yüzünen gelecekler buraya. Biz istemiyoruz böyle milletvekili.

Bir emekli 5 bin 500’le nasıl geçinsin diye soran bir yurttaş, “Çok yazık oldu. Milletvekiline gelince var ama bize yok. Ben de bir emekliyim geçinemiyorum.” dedi.

Bir vatandaş, “Milletvekili bu parayla geçinir de biz geçinemiyoruz. Bize verdiği bir sabun parası” yorumunu yaptı.

73 bin lira olan milletvekili maaşının az olduğunu ifade eden bir vatandaş, ortalığın pahalı olduğunu ve bu ücretle geçinmenin zor olduğunu kaydederek, “100 bin olması lazım. Asgari ücretli 8 bin 500’le geçinir alışkın ama milletvekili için 73 bin lira az.” yorumunu yaptı.