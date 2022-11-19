CHP Grupbaşkanvekili Özgür Özel ile Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Çorum’da esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

CHP’li vekillerin Gazi ve İnönü Caddesi’nde ki ziyaretlerinde bir esnaf, “Maliyetlerimiz üçe dörde katladı ama fiyatlarımız ikiye katlamadı. Kış mevsimindeyiz en yoğun baklava satmamız gereken zamanda oturuyoruz. İş yok” diyerek dert yandı.

Emekli bir vatandaş aldığı 4 bin lira maaşla geçinmekte güçlük çektiğini anlatarak, “İyi ki geçmişte ev almışız şimdi bu kiralarla nasıl baş edebilirdik. Bu koşullarda bırak ev araba almayı, ekmeği sayıyla alıyoruz.” ifadesini kullandı.

CHP'Lİ VEKİL: ÇOCUKLAR BESLENME ÇANTASINA 2 ZEYTİN ANCA KOYABİLİYOR!

Bir vatandaşın “Vekilim bu ülkenin çocuklarının günahı ne? Okula giderken beslenme çantaları boş” sözleri üzerine CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Beslenme çantasının içine 2 zeytin anca konulabiliyor" dedi.

“GENÇLERİN HAYALLERİNİ BU ÜLKEDE KURMALARINI SAĞLAYACAĞIZ”

Bir gencin ise Özgür Özel’e gençler için vaatlerini sorması üzerine Özel, şunları söyledi: “Gençlere birinci vaadimiz özgürlük. Herkesin kendi hakkını koruyabileceği ama diğerlerinin hakkını da koruyabileceği bir Türkiye. Yüz gence soruyorlar imkanınız olsa yurt dışına gider misiniz diye yüzde 75’i gitmek istiyor. İşte bizim bunu tersine çevirmemiz lazım. Bu ülke kaçılacak bir ülke değil. Bu ülke dünyanın en güzel ülkesi. Ama bu ülkeyi yönetenler ülkeyi kötü yönettikleri için gençler burada kendilerine bir gelecek görmüyorlar. Biz geçlerin hayallerini bu ülkede kurmalarını sağlayacağız. Gençlere en büyük vaadimiz bu.”



