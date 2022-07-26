İşverenle iş arayanları buluşturarak özel sektörde istihdama katkı sağlayan Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ), kaynakçılığa yatkınlığı bulunan elemanları sektöre hazırlamak için açtığı kursu tamamladı. Yoğun teorik ve uygulama eğitimleri alarak sertifika almaya hak kazanan kursiyerler, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın da katılımıyla sertifikalarına kavuştu.

ÇOKİŞ’in özel bir yeri olduğunu vurgulayarak işsizlik oranını daha da azaltacaklarını kaydeden Aşgın, Çorum’un Türkiye’nin parlayan bir yıldızı olduğunu ifade ederek, “Bizim şehrimiz sanayisi güçlü bir şehir. Bölgede en iyi organize sanayisine sahip ve ihracat rakamları en yüksek olan il Çorum. Bizim işsizlik gibi bir problemimizin olmaması gerekiyor. Çevre illere baktığımız zaman Çorum’da işsizlik oranının daha düşük olduğunu görüyoruz. Burada da bizim girişimci ruhumuzun, şehrimizdeki esnafımızın, ticaret erbabımızın, sanayicilerimizin çok büyük katkısı var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ticaret ve sanayi noktasında bölgenin ve Türkiye’nin parlayan yıldızlarından bir tanesi olduğunu gururla ifade ediyoruz” dedi.

“TÜM KURSİYERLERİMİZİ İSTİHDAM EDECEĞİZ”

Sanayi ve esnaf ziyaretleri esnasında işverenlerin vasıflı eleman bulamadıklarından şikâyetçi olduklarını kaydeden Aşgın, “Sanayicilerimiz, ziyaretlerimiz sırasında ‘istihdam edecek eleman bulamıyoruz’ diyor. İnsanlar iş bulamamaktan, işveren ise işçi bulamamaktan şikâyetçi olunca nitelikli elemanla ilgili bir sorun olduğunu fark ettik. Biz de vasıfsız dediğimiz kişileri vasıflandırarak iş hayatına katmak için açık iş alanlarını inceledik. İlk etapta 6 noktayı tespit etmiştik, bunlardan bir tanesi de çelik kaynakçılığıydı. SOGEP ve OKA aracılığıyla Ticaret Bakanlığımız destek verdi ve bu kapsamda da kursları hemen açmaya karar verdik. Nitekim çelik kaynakçılık kursumuza 127 kişi başvurmuştu, bu kursumuza başvuran 14 kişi mülakatla seçilerek 12 günde eğitimlerini tamamladı ve 14 kursiyerimiz de sertifika almaya hak kazandı” şeklinde konuştu.

“8 KURSİYERİMİZ İŞE BAŞLADI”

ÇOKİŞ bünyesinde açılan ön muhasebe kursuna olan ilgiden de memnun olduğunu belirten Başkan Aşgın, 8 kişinin kurs devam ederken iş bulduğunu kaydederek, “Bunun dışında yine ön muhasebe personeli ile ilgili kursumuzu da istihdam atölyeleri projemiz kapsamında açtık ve burada da 30 kişi kursumuza başladı. Kursumuz hala devam ediyor. Burada şöyle bir güzellik var, kursumuz devam ediyorken 8 kursiyerimiz işe başladı. Hem kursa geliyor hem işe başlıyor. Buradaki hedefimiz de %100, yani biz bu 30 personelin 30’unu da istihdam etmek istiyoruz. Çünkü piyasada böyle bir ihtiyaç var ve buradaki hedefimiz de %100 istihdam” dedi.

“TESPİT EDİLEN MESLEK GRUPLARI

İÇİN KURSLAR AÇILACAK”

Mesleki Yeterlilik Kursları’nın ihtiyacı duyulan alanlarda açılmaya devam edeceğini ifade eden Aşgın, “Yine bizim tespitlerimizde makine bakım onarımı ile ilgili bir eksiklik vardı. Yani birçok fabrikamız var. Bu fabrikalar üretim yapıyorlar ve makine alanında yapıyorlar bu üretimleri. Bu makinelerin bakımı noktasında da ciddi bir açık var ve inşallah bu kursumuzda kısa süre içerisinde açacağız. Elektrik pano montajı, düz dikiş makineci, kuaförlük, barista, garson, açık alan satıcıları, aşçı, tatlıcı ve pizza ustası mesleklerinde de açıklar tespit edilmiş durumda. Bu nedenle bu kurslarımızı da en kısa süre içerisinde açacağız. Bunların Meslekti Yeterlilik Belgelerini takdim edeceğiz” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

