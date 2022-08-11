Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlanacağı, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki barut, fişek ve kapsül fabrikalarının temel atma törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere’nin katılması bekleniyor.

Sungurlu TSO Başkanı Behiç Akkaş, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki barut, fişek ve kapsül fabrikalarının 13 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek törenle temelinin atılacağını belirtti. Behiç Akkaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çorum’dan canlı olarak bağlanacağı törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere’nin katılmasının beklendiğini ifade etti.

Organize Sanayi Bölgesi’nde tören için hazırlıkların devam ettiğini vurgulayan Behiç Akkaş, barut, fişek ve kapsül fabrikalarında 2500 kişinin istihdam edilmesinin planlandığını kaydetti.

Sungurlu’nun savunma sanayi merkezi haline geleceğinin altını çizen Akkaş, fabrikaların ilçeye kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere, Çorum Milletvekilleri, Vali, Kaymakam ve katkısı olan herkese ayrı ayrı teşekkür etti. (Haber Merkezi)

