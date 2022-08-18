ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Van Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki İpekyolu ilçesinde bulunan Park AVM’de 75 işyeri ve otopark 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine göre 5 yıllığına kiraya verilecek.

İhale, 31 Ağustos 2022 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantı salonunda kapalı teklif usulü ile yapılacak. 5 yıllık muhammen bedel 90 milyon Türk Lirasıdır. İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Uygulama Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

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