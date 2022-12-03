ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan 9 kamu konutu, Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü odasında 6 Aralık 2022 tarihinde ihaleyle satılacak.

İhaleye katılacak isteklilerin istenilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığı'na teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. İhalelere ilişkin şartname mesai saatlerinde Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.